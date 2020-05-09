“كسر الظهر يصعب التجبير”.. اللواء متقاعد نايف بن مقعد الدهينه يرثي شقيقه فرحان

المناطق-يوسف المطيري

في قصيدة شعرية، رثى اللواء متقاعد نايف بن مقعد الدهينه، شقيقه الراحل فرحان بن مقعد الدهينه، والذي وافته المنية يوم الخميس 24 رجب 1441هـ، بقصيدة مؤثرة ظهر فيها ألم فقده لشقيقه الذي عاش وتربى معه سنوات طويلة.

ووصف اللواء متقاعد نايف بن مقعد الدهينه في قصيدته مدى الحزن الذي سيطر على مشاعره عقب فقده لشقيقه، والذي شبهه بكسر الظهر الذي يصعب جبره.

وعدّد اللواء متقاعد نايف بن مقعد الدهينه مآثر شقيقه الفقيد فرحان بن مقعد الدهينة وما كان يتمتع به من خصال جميلة، داعيا الله أن يتغمده برحمته وأن يصبرهم على فراقه.

وأكد اللواء متقاعد نايف أن هذه القصيدة لا تفي شقيقه الراحل حقه لما ترك من مآثر طيبة، مشيراً أن القصيدة كانت محاولة منه لمشاركة أبنائه سعود بن فرحان وتركي بن نايف وعبيد بن خالد و منصور بن سعود في هذا المصاب .

وقال اللواء متقاعد نايف بن مقعد الدهينه في القصيدة:

يالحيتي أبشري بالخير

في طاعت الله ومرضاته

و صاة عودِ دفن فالنير

من خلقته فرض مافاته

أنشهد أنه من أهل الخير

الطيب فعله و عاداته

فرحان سير عليك عصير

منيته سرع ما جاته

كسر الظهر يصعب التجبير

يا قوها في صكاته

حطوه غرب النخل والبير

يالله يارب تغفر لزلاته