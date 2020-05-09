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النفط يرتفع 5% نتيجة خفض الإنتاج وتخفيف ولايات أمريكية إجراءات العزل

النفط يرتفع 5% نتيجة خفض الإنتاج وتخفيف ولايات أمريكية إجراءات العزل
http://almnatiq.net/?p=861941
المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط اليوم، ارتفاعاً قدره خمسة في المئة، وذلك بعد أن قلّص المنتجون الأمريكيون الإنتاج، مع نزول عدد منصات الحفر إلى مستوى منخفض، إضافة إلى نية بعض الولايات الأميركية تخفيف إجراءات العزل العام.
وصعد خام برنت 1.51 دولار، بما يعادل 5.1 بالمئة، إلى 30.97 دولارا للبرميل، فيما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار، أو خمسة بالمئة، لتبلغ 24.74 دولارا للبرميل.
وسجلت عقود كل من الخامين القياسيين مكاسب للأسبوع الثاني، إذ تقدم برنت بأكثر من 18 بالمئة هذا الأسبوع، وزاد غرب تكساس الوسيط بحوالي 33 بالمئة.

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