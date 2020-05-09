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وزير الثقافة الإنجليزي: لا ضوء أخضر بعد لعودة الدوري الممتاز

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وزير الثقافة الإنجليزي: لا ضوء أخضر بعد لعودة الدوري الممتاز

وزير الثقافة الإنجليزي: لا ضوء أخضر بعد لعودة الدوري الممتاز
http://almnatiq.net/?p=861945
المناطق - الرياض

أكد وزير الثقافة الإنجليزي أوليفر دودن من أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم يحصل بعد على الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، مبديا أمله في التمكن من استكماله.
وقال دودن الذي يشرف أيضا على الرياضة والإعلام في تصريحات إذاعية : “الهيئات الرياضية والأندية لم تنل بعد الإذن وإذا نجحنا في وضع خطة قابلة للتنفيذ ، فنحن سنرحب بتبنيها لأنني أظن أن (العودة) أمر جيد للدولة ولكرة القدم على العموم”.
وأضاف “أرجو فعلا أن نقوم بتهيئة ذلك ثم البدء بالتنفيذ لكن صحة الناس يجب أن تأتي في المقام الأول، وإذا كنا واثقين من ذلك، سنتمكن من بدء الإجراءات”.
ومن المقرر أن تجتمع أندية الدوري الممتاز الاثنين المقبل لمناقشة خطط “مشروع الاستئناف” في أعقاب ما تقرره الحكومة.
وبحسب التقارير، أبلغت السلطات الأندية أن الطريقة الوحيدة لاستكمال موسم 2019-2020م ستكون إقامة المباريات على ملاعب محايدة ومن دون جمهور، لتخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية والصحية وعدم تشجيع المشجعين على التجمع قرب الملاعب.
لكن هذا الطرح يلقى اعتراضا من الأندية التي تواجه شبح الهبوط إلى الدرجة الإنجليزية الأولى، اذ تصر على خوض مبارياتها المتبقية على أرضها.

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