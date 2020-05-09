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تصاعد أعمال القتال في سوريا.. ومفوضة حقوق الإنسان تعرب عن قلقها

تصاعد أعمال القتال في سوريا.. ومفوضة حقوق الإنسان تعرب عن قلقها
http://almnatiq.net/?p=861949

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن مخاوف جدية بشأن استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وارتفاع حاد في عمليات قتل المدنيين في جميع أنحاء سوريا، واصفة الوضع بالمتدهور الذي يشكل “قنبلة موقوتة لا يجب تجاهلها”.
وأفادت باشيليت، في بيان أصدرته اليوم، بتلقي المزيد من التقارير اليومية عن عمليات قتل وتفجيرات مستهدفة في كل أنحاء البلاد، مع وقوع العديد من هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان.
وأشارت باشيليت إذا استمرت الأنماط الحالية للانتهاكات والتجاوزات في الانتشار والتصاعد، فهناك خطر من أن تدخل البلاد في دوامة أخرى من العنف المتطرف وواسع النطاق الذي يرتكبه جميع أطراف النزاع دون عقاب.
وجددت المفوضة السامية نداءات الأمين العام للأمم المتحدة بوقف عالمي لإطلاق النار، حاثة جميع أطراف النزاعات المختلفة في سوريا على الالتزام بدعوة وقف إطلاق النار.

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