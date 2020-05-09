غدا .. لاعب الاتحاد فهد المولد ينهي فترة إيقافه

يُنهي لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد غداً السبت فترة إيقافه التي امتدت لعام كامل.

وكان قد عوقب المولد بالإيقاف لمدة عام كامل في مايو 2019 لتعاطيه المنشطات خلال مباراة الفريق أمام النصر في أبريل 2019، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

يذكر أن المنافسات الرياضية السعودية متوقفة حاليا كإجراء احترازي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.