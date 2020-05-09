السديس يوجه وكالة المشاريع بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين

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وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة المشاريع والشؤون الهندسية إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين.

وأكد معاليه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على استكمال المشروعات كافة المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما، مفيداً أن ذلك لا يخفى على أحد والمشروعات العملاقة خير شاهد.

وتوجه السديس بخالص الدعاء لله -عز وجل- بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وأن يمتعهما بالصحة والعافية، ويجزاهما خير الجزاء نظير ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.