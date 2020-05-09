احدث الأخبار

الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على القارة الإفريقية
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تواصل أعمال تطهير وتعقيم سجاد مكبرية المسجد الحرام
أبرز المواد
 جدة.. القبض على مواطن ثلاثيني أصاب شخصا بسلاحه الرشاش
أبرز المواد
 الصحة الكويتية تؤكد قدرتها على استيعاب المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا
أبرز المواد
 صحة مكة المكرمة والقوات المسلحة تضعان اللمسات الأخيرة لمستشفى كورونا الميداني
أبرز المواد
 السديس يوجه وكالة المشاريع بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يوافق على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية
أبرز المواد
 غدا .. لاعب الاتحاد فهد المولد ينهي فترة إيقافه
أبرز المواد
 تصاعد أعمال القتال في سوريا.. ومفوضة حقوق الإنسان تعرب عن قلقها
أبرز المواد
 وزير الثقافة الإنجليزي: لا ضوء أخضر بعد لعودة الدوري الممتاز
أبرز المواد
 النفط يرتفع 5% نتيجة خفض الإنتاج وتخفيف ولايات أمريكية إجراءات العزل
أبرز المواد
 “كسر الظهر يصعب التجبير”.. اللواء متقاعد نايف بن مقعد الدهينه يرثي شقيقه فرحان
أبرز المواد
الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على القارة الإفريقية

الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على القارة الإفريقية

أبرز المواد
شؤون الحرمين تواصل أعمال تطهير وتعقيم سجاد مكبرية المسجد الحرام

شؤون الحرمين تواصل أعمال تطهير وتعقيم سجاد مكبرية المسجد الحرام

أبرز المواد
جدة.. القبض على مواطن ثلاثيني أصاب شخصا بسلاحه الرشاش

جدة.. القبض على مواطن ثلاثيني أصاب شخصا بسلاحه الرشاش

أبرز المواد
الصحة الكويتية تؤكد قدرتها على استيعاب المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا

الصحة الكويتية تؤكد قدرتها على استيعاب المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا

أبرز المواد

شؤون الحرمين تواصل أعمال تطهير وتعقيم سجاد مكبرية المسجد الحرام

شؤون الحرمين تواصل أعمال تطهير وتعقيم سجاد مكبرية المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=861959
المناطق - الرياض

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عمليات تطهير تعقيم سجاد مكبرية الحرم المكي، ضمن مبادرة “معاً محترزون”، التي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمشاركة الجهات الحكومية المشاركة بالمسجد الحرام وتهدف إلى رفع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام.
ومن بين هذه الإجراءات الاحترازية يتم قبل عمليات الغسيل رشُّ (٢٠) لترًا من المبيدات الصديقة للبيئة يوميا، ثم القيام بعمليات التطهير والتعقيم بجهاز (تك أوزون) الذي يعمل على استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء، ثم إعادة فرش صفين من السجاد قبل كل صلاة مع مراعاة المسافات بين الأفراد والصفوف، كما يتم تعقيمه قبل الصلاة وبعدها مباشرة ثم يرفع، وتُجرى عملية تغيير واستبدال السجاد بشكل مستمر.
وتوجد داخل مكبرية المسجد الحرام (3) أجهزة تعقيم يدوية، يتم تعبئتها بشكل مستمر على مدار اليوم بحوالي (١٥) لتراً يوميا، كما يتم تلميع وتعقيم دواليب المصاحف ثلاث مرات، ورش أكثر من (١٥) لترًا من المعطرات بعد الغسيل وقبل كل صلاة.

روابط ذات صلة

الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على القارة الإفريقية

الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على القارة الإفريقية
جدة.. القبض على مواطن ثلاثيني أصاب شخصا بسلاحه الرشاش

جدة.. القبض على مواطن ثلاثيني أصاب شخصا بسلاحه الرشاش
الصحة الكويتية تؤكد قدرتها على استيعاب المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا

الصحة الكويتية تؤكد قدرتها على استيعاب المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*