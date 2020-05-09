الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على القارة الإفريقية

المناطق - وكالات

حذر المكتب الإقليمي في إفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، من إمكانية أن يفقد ما بين 83 ألفًا إلى 190 ألف شخص حياته في القارة الإفريقية خلال عام واحد، في حال عدم اتخاذ تدابير فعالة ضد وباء كورونا.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الذي يتخذ من عاصمة الكونغو برازفيل مقرًا له اليوم، أن ما بين 29 مليونًا إلى 44 مليون شخص في القارة، قد يصابون بالفيروس في حال فشلت التدابير المتخذة للسيطرة عليه، ويمكن أن يفقد ما بين 83 و 190 ألف شخص حياته جراء ذلك.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لإفريقيا في المنظمة ماتشيديسو مويتي، قوله “في حال عدم اتباع حكومات عديدة بالمنطقة لنهج استباقي، فقد يكون كورونا عنصرًا أساسيًا في حياتها لعدة سنوات قادمة “.

وشدد مويتي على ضرورة إجراء فحوصات للكشف عن الفيروس وملاحقته والقيام بالحجر الصحي وعلاج المصابين.

ووفقًا لآخر إحصائية ارتفع عدد المصابين بالفيروس في إفريقيا إلى 54 ألفًا 671 شخصًا، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ألفين و 71 حالةً.