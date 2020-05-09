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غير مؤهلين.. منع المتعافين من كورونا دخول الجيش الأمريكي

غير مؤهلين.. منع المتعافين من كورونا دخول الجيش الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=861962
المناطق - وكلات

كشف مسئولون في وزارة الدفاع أنه تقرر عدم إنضمام المتعافبن من فيروس كورونا المستجد إلى الجيش الأمريكي باعتبارهم غير مؤهلين.

ووفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن هناك مذكرة داخلية صدرت تؤكد أن كل من تمت معالجته ودخل المستشفى بسبب إصابته بالفيروس التاجي سيتم استبعاده طبيا وسيمنع من دخول صفوف الجيش الأمريكي.

وأفادت وسائل الإعلام الامريكية أن المذكرة توضح بالتفصيل توجيهات أكثر صرامة، إذ تعتبر كل من أصيب بفيروس كورونا غير مؤهل بشكل دائم للدخول إلى الجيش.

وحددت المذكرة كيف ينبغي للموظفين في محطات المعالجة التعامل مع المجندين الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس.

ويخشى بعض الأطباء من أن يتسبب المرض في حدوث ندبات دائمة في الحويصلات الهوائية أو الأكياس الهوائية للرئتين.

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