احدث الأخبار

الحكومة الكويتية تنفي الاشتباه بإصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا
أبرز المواد
 البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا
أبرز المواد
 غير مؤهلين.. منع المتعافين من كورونا دخول الجيش الأمريكي
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على القارة الإفريقية
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تواصل أعمال تطهير وتعقيم سجاد مكبرية المسجد الحرام
أبرز المواد
 جدة.. القبض على مواطن ثلاثيني أصاب شخصا بسلاحه الرشاش
أبرز المواد
 الصحة الكويتية تؤكد قدرتها على استيعاب المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا
أبرز المواد
 صحة مكة المكرمة والقوات المسلحة تضعان اللمسات الأخيرة لمستشفى كورونا الميداني
أبرز المواد
 السديس يوجه وكالة المشاريع بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يوافق على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية
أبرز المواد
 غدا .. لاعب الاتحاد فهد المولد ينهي فترة إيقافه
أبرز المواد
 تصاعد أعمال القتال في سوريا.. ومفوضة حقوق الإنسان تعرب عن قلقها
أبرز المواد
الحكومة الكويتية تنفي الاشتباه بإصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا

الحكومة الكويتية تنفي الاشتباه بإصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا

أبرز المواد
البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

أبرز المواد
غير مؤهلين.. منع المتعافين من كورونا دخول الجيش الأمريكي

غير مؤهلين.. منع المتعافين من كورونا دخول الجيش الأمريكي

أبرز المواد
الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على القارة الإفريقية

الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على القارة الإفريقية

أبرز المواد

الحكومة الكويتية تنفي الاشتباه بإصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا

الحكومة الكويتية تنفي الاشتباه بإصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=861982

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم عدم صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الاشتباه بإصابة أحد الوزراء الكويتيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال رداً على سؤال بهذا الخصوص في المؤتمر الصحفي عبر الاتصال المرئي الذي عقد يوم الجمعة عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، إن الحكومة الكويتية ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد تتبع سياسة الشفافية والتواصل مع المواطن والمقيم.
وأضاف: “نحن شفافون وإذا كانت هناك أي معلومة نحتاج أن نعلنها سنظهر في العلن ونتكلم في المؤتمرات الصحفية أو عبر الحسابات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية “.

روابط ذات صلة

البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا
غير مؤهلين.. منع المتعافين من كورونا دخول الجيش الأمريكي

غير مؤهلين.. منع المتعافين من كورونا دخول الجيش الأمريكي
الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على القارة الإفريقية

الصحة العالمية تحذر من مخاطر كورونا على القارة الإفريقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*