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رئيس بلديه محافظه تيماء يعتمد قرار ترقيات 19 موظف

رئيس بلديه محافظه تيماء يعتمد قرار ترقيات 19 موظف

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جمعية رعاية الأيتام “تراؤف” تقيم حفلاً افتراضياً عن بُعد لخريجيها وخريجاتها

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جامعة الجوف تعلن نشر أخبارها عبر حساب متحدثها الرسمي مؤقتاً

جامعة الجوف تعلن نشر أخبارها عبر حساب متحدثها الرسمي مؤقتاً
http://almnatiq.net/?p=861993
المناطق - الجوف

أعلنت جامعة الجوف لجميع وسائل الإعلام والمجتمع ومنسوبي الجامعة ومنسوباتها، بأنه نظراً لحدوث مشكلة تقنية في حساب الجامعة الرسمي في تويتر؛ سيكون حساب المتحدث الرسمي باسم الجامعة (@spokesman_ju ) هو المصدر المعتمد لنشر أخبارها، اعتباراً من ١٥ / ٩ / ١٤٤١هـ وحتى إشعار آخر، بالإضافة إلى موقعها على الإنترنت( www.ju.edu.sa) وحساباتها عبر منصات التواصل الموضحة بهذا الإعلان.

وتدعو الجامعة كل المهتمين بشؤونها إلى متابعة الحساب المذكور والاعتماد عليه في أخذ الأخبار والمعلومات والإعلانات الصحيحة، والتواصل الإعلامي مع الجامعة.

وهذه جميع حسابات الجامعة في مواقع التواصل:

– حساب المتحدث الرسمي للجامعة:

https://bit.ly/3csUoIR

– فيس بوك:

‏https://goo.gl/DS5Gy2

– انستقرام :

‏https://goo.gl/M7RPC1

– سناب :

‏https://goo.gl/7H8s65

– تليجرام :

‏https://goo.gl/7Q8nYJ

– البريد الإلكتروني:

[email protected]

– البريد الإلكتروني للمتحدث الرسمي:

[email protected]

واتساب: 0146545555

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