تنمية أملج الأهلية تواصل تقديم خدماتها التطوعية بفرق ميدانية

أملج - فايز السميري:

تواصل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأملج بتقديم خدماتها التطوعية أثناء جائحة كورونا المستجد وتضامناً مع حملة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك منذ انطلاقتها ” حملة يدا بيد ” بمبادرة ( نحن نخدمكم ) وذلك لخدمة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر رجال الأمن والممارسين الصحيين عن طريق توصيل مايحتاجون إليه من مستلزمات طبية وغذائية خلال هذه الأزمة .

حيث تم إيصال السلال الغذائية للجاليات بالتعاون مع جمعية الرويضات مشروع حفظ النعمه وإيصال وجبات إفطار صائم للجاليات بالتعاون مع جمعية الدعوه بأملج.

من جهته أوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأملج مساعد غيث الحبيشي أن الفريق التطوعي طبق أعلى معايير الاشتراطات الاحترازية على جميع المتطوعين الميدانيين لضمان سلامتهم وسلامة المستفيدين وهي قياس درجه الحراره قبل الخروج من المنزل للتطوع و غسل اليدين بالماء و الصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية قبل البدء بالعمل وبعده والتأكيد على لبس القفاز و الكمام والتشديد على التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وترك مسافه لا تقل عن متر ونصف بين المتطوعين و المستفيدين بوضع السله الغذائية عند باب المستفيد والبعد قليلا عن الباب حتى يتم استلام السلة وكان شعار كل متطوع “كلنا مسؤول”