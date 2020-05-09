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أكثر من 17 ألف مستفيد من برنامج الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك

منطقة تبوك

أكثر من 17 ألف مستفيد من برنامج الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك

أكثر من 17 ألف مستفيد من برنامج الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك
http://almnatiq.net/?p=862001
المناطق- تبوك:

قدمت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك والفرق التابعة لها عدداً من الدورات المجانية المتنوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن حملة ” يداً بيد” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك .
وشملت الدورات جميع شرائح المجتمع والفئات العمرية المختلفة حرصاً من الجمعية على الوصول لأكبر شريحة في المجتمع والاستفادة من أوقات الفراغ وتقنيات منصات التواصل الاجتماعي في ظل هذه الظروف والبقاء بالمنزل دون الحاجة للحضور .
وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك محمد بن عبدالعزيز العودة باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة والفرق التابعة والمتطوعين عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري للجمعية على إطلاق هذه الحملة ونتائجها المرجوة عاداً هذه الدورات إحدى المبادرات المتعددة التي أطلقتها الجمعية وبلغ عدد المستفيدين منها ( 17500 مستفيد ).

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