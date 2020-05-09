رئيس بلديه محافظه تيماء يعتمد قرار ترقيات 19 موظف

تيماء -محمد الربيعة

اعتمد رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي عدداً من قرارات الترقية لبعض الموظفين في بلدية محافظة تيماء للمراتب التي تلي مراتبهم مباشرة بعد أن أكملوا المدة النظامية والشروط للترقيه وقد شملت تلك القرارات 19 موظفاً من المرتبة الرابعه حتى المرتبة الحاديه عشر

وجاءت الترقيات على النحو التالي:

سعد محمد العنزي – المرتبه الحادي عشر

حمد صالح التيماني – المرتبة العاشره

فهد حضيري العنزي -المرتبه التاسعه

محمد فلاح العنزي -المرتبه الثامنه

عبدالرحمن فرحان العنزي -المرتبه الثامنه

أمجد حضيري العنزي -المرتبه الثامنه

محمد ابراهيم العنزي – المرتبه السابعه

بندر حسن الشمري المرتبه السابعه

سلطان غانم الرشدان المرتبه السابعه

سعود متعب الماضي المرتبه السابعه

محمد عبدالله الدوخي المرتبه السابعه

فيصل سعود العنزي المرتبه السابعه

محمد عائض العنزي المرتبه السابعه

موسى سليمان الدوشان المرتبه السادسه

علي خلف العنزي المرتبه السادسه

يوسف خليفه الربيعه المرتبه السادسه

سليمان صالح الشمري المرتبه السادسه

عقلا متعب الماضي المرتبه الخامسه

نايف خلف الدوشان المرتبه الرابعه

وهنأ البلوي جميع الموظفين اللذين شملتهم الترقيات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مبينا أن الترقيات تمت بعد اكمال الإجراءات الرسمية، مشيداً بجهود لجنة الترقيات وادارة تنمية الموارد البشريه، متمنياً التوفيق للجميع

من جانب اخر أكد مدير ادارة تنمية الموارد البشريه الاستاذ فيصل المفضي انه سوف يعلن عن المرحله الثانيه للترقيات بالقريب العاجل باذن الله .