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القطاع الصحي الخاص بالجوف يشارك في أعمال الفرز البصري لمقار الوافدين

القطاع الصحي الخاص بالجوف يشارك في أعمال الفرز البصري لمقار الوافدين
http://almnatiq.net/?p=862005
المناطق - الجوف

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف واصل القطاع الصحي الخاص زياراته اليومية الخاصة لمساكن الوافدين القاطنين بمدينة سكاكا في مباني المدارس والمقر المؤقت للعمالة الواقع على طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز البالغ عددهم 200 وافد ، لإجراء الفرز البصري بإشراف المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.
وشارك في إجراءات عمليات الفرز 13 مجمعاً طبياً من القطاع الصحي الخاص، حيث يقدمون بالإضافة لعملية الفرز الإرشادات والتعليمات الوقائية الصحية ، وكيفية ومتى يتم استخدام الكمامات والمعقمات للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا .
وتشدد صحة الجوف على أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والوقائية ، خاصة في مواقع التجمعات ومقار الوافدين.

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