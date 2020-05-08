جمعية رعاية الأيتام “تراؤف” تقيم حفلاً افتراضياً عن بُعد لخريجيها وخريجاتها

المناطق – عبدالله السعيدي

امتدادًا لاستمرارية تقديم الخدمات والبرامج “عن بعد” وإيمانًا بأهمية الاحتفاء بمنجزات الأبناء وتكريمًا للخريجين أقامت جمعية رعاية الأيتام “تراؤف” بمحافظة حفر الباطن ، اليوم، حفلاً افتراضياً عن بُعد بخريجيها وخريجاتها البالغ عددهم ( 245 ) برعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بمشاركة معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن ومدير تعليم حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي، وجمع من أعضاء الجمعية.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة شكر وعرفان من أبناء تراؤف لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير “حفظهما الله” على ما يقدمانه لتوفير حياة كريمة وخدمة للوطن والمواطن، ومشاعر شكر لأبطال الوطن من جنود القطاعين الأمني والصحي.

عقب ذلك هنأ راعي الحفل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد في كلمته بهذه المناسبة أبناءه الخريجين والخريجات بهذه المناسبة البهيجة، متمنياً لهم التوفيق.

بعدها ألقى ضيف الحفل وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية كلمة توجيهية بهذه المناسبة، مباركاً للطلاب والطالبات تخرجهم، تواصلت بعدها فقرات الحفل بوصلات إنشادية وشعرية، للخريجين ولأمهاتهم، عبروا فيها عن مشاعرهم الممزوجة بالفرج والسرور، ثم قُدم عرض مرئي عن ما قدمته الجمعية خلال جائحة كورونا.

كما هنأ معالي مدير جامعة حفر الباطن، ومدير تعليم حفر الباطن، أبناءهما الخريجين بمناسبه تخرجهم، متمنين لهم التوفيق الدائم ومزيدًا من التفوق والنجاح.