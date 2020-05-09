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سماًء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة

سماًء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=862031
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة و فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم ،حائل ، حفر الباطن ،القيصومه ،الرياض) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية ، الشرقية ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط لموج.

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