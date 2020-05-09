توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة و فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم ،حائل ، حفر الباطن ،القيصومه ،الرياض) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية ، الشرقية ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط لموج.
سماًء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة و فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم ،حائل ، حفر الباطن ،القيصومه ،الرياض) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية ، الشرقية ).
التعليقات (٠) اضف تعليق