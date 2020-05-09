احدث الأخبار

المونيتور: تركيا تجنّد مراهقين سوريين للقتال في ليبيا
أبرز المواد
 صندوق النقد يحذر: سنكون في عالم أعلى تكاليف وأقل أماناً
أبرز المواد
 “هدف” يدعو الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص للتسجيل في جلسة تدريبية عن الخِدْمات المالية والمصرفية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يُوجّه بتنظيم برنامج تدريبي عن إدارة الأزمات والكوارث
منطقة عسير
 شرطة القصيم تضبط 4 خالفوا إجراءات تعليق نشاط الحلاقة
منطقة القصيم
 15 صنفاً من التمور توفر خيارات عديدة للمتسوقين بعنيزة
منطقة القصيم
 سماًء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 رئيس بلديه محافظه تيماء يعتمد قرار ترقيات 19 موظف
منطقة تبوك
 جمعية رعاية الأيتام “تراؤف” تقيم حفلاً افتراضياً عن بُعد لخريجيها وخريجاتها
المنطقة الشرقية
 القطاع الصحي الخاص بالجوف يشارك في أعمال الفرز البصري لمقار الوافدين
منطقة الجوف
 أكثر من 17 ألف مستفيد من برنامج الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك
منطقة تبوك
 تنمية أملج الأهلية تواصل تقديم خدماتها التطوعية بفرق ميدانية
منطقة تبوك
المونيتور: تركيا تجنّد مراهقين سوريين للقتال في ليبيا

المونيتور: تركيا تجنّد مراهقين سوريين للقتال في ليبيا

أبرز المواد
صندوق النقد يحذر: سنكون في عالم أعلى تكاليف وأقل أماناً

صندوق النقد يحذر: سنكون في عالم أعلى تكاليف وأقل أماناً

أبرز المواد
“هدف” يدعو الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص للتسجيل في جلسة تدريبية عن الخِدْمات المالية والمصرفية

“هدف” يدعو الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص للتسجيل في جلسة تدريبية عن الخِدْمات المالية والمصرفية

أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يُوجّه بتنظيم برنامج تدريبي عن إدارة الأزمات والكوارث

الأمير تركي بن طلال يُوجّه بتنظيم برنامج تدريبي عن إدارة الأزمات والكوارث

منطقة عسير

15 صنفاً من التمور توفر خيارات عديدة للمتسوقين بعنيزة

15 صنفاً من التمور توفر خيارات عديدة للمتسوقين بعنيزة
http://almnatiq.net/?p=862034
المناطق - واس

أسهم شهر رمضان المبارك في إيجاد حراك تجاري اقتصادي بمحلات وأسواق التمور بمحافظة عنيزة، حيث تشهد تلك المحلات إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين الذين توفرت أمامهم خيارات كبيرة بوجود 15 صنفاً من التمور.
وتشتهر محافظة عنيزة بجودة تمورها وتنوعها، ومن أشهرها (السكري، والخلاص، والصقعي، والروثانة)، إذ تحرص تلك المحلات على توفير الأصناف كافة تلبيةً لطلبات زبائنها.
ورصدت “واس” الحركة الشرائية بمحلات التمور بمحافظة عنيزة التي شكلت اعتدالاً في الأسعار، وتصدر نوع السكري الأكثر مبيعاً ثم الصقعي فالخلاص ، ثم باقي أنواع التمور التي تجد رواجاً ملموساً من المستهلك.
يذكر أن هناك متابعة ميدانية تنفذها وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بالمنطقة بشكل مستمر للتأكد من جودة الأصناف واستقرار الأسعار، في حين تطبق محلات التمور الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

روابط ذات صلة

شرطة القصيم تضبط 4 خالفوا إجراءات تعليق نشاط الحلاقة

شرطة القصيم تضبط 4 خالفوا إجراءات تعليق نشاط الحلاقة
أمير القصيم يثمن جهود بلدية البكيرية لتميزها بمهرجان الربيع

أمير القصيم يثمن جهود بلدية البكيرية لتميزها بمهرجان الربيع
اصابة رجل وامرأة باختناق نتيجة حريق منزلاً بعنيزة

اصابة رجل وامرأة باختناق نتيجة حريق منزلاً بعنيزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*