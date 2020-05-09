شرطة القصيم تضبط 4 خالفوا إجراءات تعليق نشاط الحلاقة

المناطق - بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشأن ممارسة مقيم مهنة الحلاقة لأشخاصٍ بمحل إقامتهم ، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ، والمتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن القبض عليهم ، وهم ( مقيمٌ من الجنسية الهندية ، وثلاثة مواطنين ، في العقد الثالث والرابع من العمر ) ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة .