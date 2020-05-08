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الأمير تركي بن طلال يُوجّه بتنظيم برنامج تدريبي عن إدارة الأزمات والكوارث

الأمير تركي بن طلال يُوجّه بتنظيم برنامج تدريبي عن إدارة الأزمات والكوارث
http://almnatiq.net/?p=862043
المناطق - واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تنظم إمارة منطقة عسير مساء غد يوم الأحد ، برنامجًا تدريبيًا بعنوان “إدارة الأزمات والكوارث”، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عبر الاتصال المرئي، وذلك على مدار ثلاثة أيام.
ويشارك في البرنامج قيادات المنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية، وعدد من منسوبي الإمارة، والمشاركين في غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين على إدارة الأزمات والكوارث قبل وفي أثناء وقوعها بكفاءة وفاعلية، حيث سيتناول أسباب وظواهر الأزمات والكوارث، والخطط الإستراتيجية لمواجهتها، وإدارة عمليات الوقاية، مع التدريب على طرق تسجيل وقائع الأزمات والكوارث، والاستفادة منها، إلى جانب التعرف على مفهوم إدارة الأزمات والكوارث، وسبل التعامل مع أسبابها وظواهرها، وتطبيق الخطط الإستراتيجية ومراحل إدارة التغيير حسب نموذج جون كوتر .

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