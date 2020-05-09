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أمانة المدينة المنورة بالتعاون مع إتمام تصرح لبناء مشروع جادة السكب السكني

أمانة المدينة المنورة بالتعاون مع إتمام تصرح لبناء مشروع جادة السكب السكني
http://almnatiq.net/?p=862073
المناطق - المدينة المنورة
أصدرت أمانة المدينة المنورة تصريح لبناء مشروع جادة السكب العمراني , حيث يتكون المشروع من نحو 2,962 وحدة سكنية متنوعة النماذج والمساحات على مساحة أرض تقارب نحو 740 ألف م2 في المدينة المنورة. وتمتاز تصاميم المشروع بواجهات جذابة، اذ يحتوي على 766 عمارة سكنية كل مبنى على ثلاث شقق ؛ تستقل كل شقة في دور منفصل , بتوزيع داخلي مدروس بحيث يعطي انسابية للحركة. و الاستفادة من الارتداد المعماري بعمل مساحات خضراء كما تم الاعتماد على الإنارة الطبيعة للوحدات لجعلها صحية و أكثر حيوية.
وأوضح معالي المهندس فهد بن محمد البليهشي أمين منطقة المدينة المنورة أن المشروع يأتي ضمن التعاون المشترك بين أمانة المنطقة وفرع وزارة الاسكان بالمدينة المنورة ومركز خدمات المطورين “إتمام” بالشراكة مع القطاع الخاص. حيث يوفر المشروع وحدات سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر، حيث تم اختيار وتوزيع مواقع المرافق والخدمات بعناية بحيث تخدم الكثافة السكانية بشكل مدروس معمارياً وهندسياً .
ونوه المهندس البليهشي ان مشروع جادة سكب يقع في موقع مميز في حي السكب في المدينة المنورة على امتداد شارعي الملك خالد والأمير سلطان بن عبدالعزيز , ويستوعب المشروع نحو 13,500 نسمة ضمن بيئة حضارية متكاملة, ومجمع تجاري ومركز صحي و6 مدارس بنين وبنات ورياض اطفال و7 مساجد.
من جانبه أكد مدير عام مركز خدمات المطورين اتمام المهندس عبد الوهاب القحطاني على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مركز خدمات المطورين “إتمام” كمبادرة حكومية تهدف لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري والمشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، منوهاً بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خدمات المطورين.
الجدير بالذكر أن المشروع يحتوى  على جادة هي القلب النابض وتُشكل العصب والمحور، حيث تتوافر فيها كل سبل الترفيه والراحة والتسلية، حيث تمتد بطول 1500م من مسطحات خضراء ومسطحات مائية ومناطق لألعاب الاطفال وممشى بطول 1000م  على طول الجادة وجلسات واماكن للاستراحة ونادي ومضمار خيل للتدريب ومجموعة من المحلات التجارية ومسرح متعدد الاستخدامات كما روعي توفر بعض الخدمات التموينية والصحية لتلبية احتياج السكان والزوار.

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