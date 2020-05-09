قرار منع التجول يستدعي رفع روح المسؤولية والتعاون مع أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.. الموكلي يطمئن العملاء باستمرار العمليات التشغيلية لإيصال المياه وطلب الخدمات والبلاغات عن بعد