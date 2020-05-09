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الموكلي يطمئن العملاء باستمرار العمليات التشغيلية لإيصال المياه وطلب الخدمات والبلاغات عن بعد

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قرار منع التجول يستدعي رفع روح المسؤولية والتعاون مع أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا..

الموكلي يطمئن العملاء باستمرار العمليات التشغيلية لإيصال المياه وطلب الخدمات والبلاغات عن بعد

الموكلي يطمئن العملاء باستمرار العمليات التشغيلية لإيصال المياه وطلب الخدمات والبلاغات عن بعد
http://almnatiq.net/?p=862089
المناطق - الرياض
طمأن المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية جميع العملاء في مناطق المملكة ومدنها بأن الشركة تقوم حاليا بتأمين كميات المياه التي أعلنتها، والتي تجاوزت 9.7 ملايين متر مكعب يوميًا ومستمرة في تأمين كل ما يحتاجه العملاء من المياه.
وبيّن أن المملكة كغيرها من دول العالم تمر بظروف دقيقة وحساسة في ظل مواجهة فيروس كورونا، وهو ما يستدعي اتخاذ كل إجراء يضمن عدم التأثير على الجهود الحكومية الرامية لمحاصرة الفيروس، ووضع حدًا لانتشاره. مؤكدًا أن قرار منع التجول يعد إجراءً عالميًا متبع ومهم في هذه المرحلة، مما يستدعي رفع روح المسؤولية لدى الجميع في إبداء أقصى درجات التعاون مع أجهزة الدولة المستنفرة لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد الموكلي أن الشركة مستمرة في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لعملائها كافة بمناطق المملكة المختلفة من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa على مدار الساعة، وذلك لضمان سلامة العملاء، وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، ومنع التجمعات، موضحًا أن خطة الشركة التشغيلية تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها، مبينًا أن القطاع العام والخاص يمضون معًا في تقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال التطبيقات الإلكترونية الذكية، والتي ستكون خير معين ومساعد للمواطنين والمقيمين لمعاونتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية التي لن تتأثر من بقائهم الزاميًا في منازلهم.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن جميع من يعيش على أرض المملكة عليه مسؤولية مضاعفة تجاه هذا الوطن الذي قدم صحتهم فوق كل اعتبار، واتخذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على سلامتهم، وتحمّل كل الأعباء الناجمة عن التأثيرات الاقتصادية، ولم يطلب من الجميع سوى التزام المنازل فقط.

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