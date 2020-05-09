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وزارة الداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء (الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة وجزء من الإسكان وبني خدرة) بالمدينة المنورة اعتباراً من اليوم السبت

وزارة الداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء (الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة وجزء من الإسكان وبني خدرة) بالمدينة المنورة اعتباراً من اليوم السبت

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وزارة الداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء (الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة وجزء من الإسكان وبني خدرة) بالمدينة المنورة اعتباراً من اليوم السبت

وزارة الداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء (الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة وجزء من الإسكان وبني خدرة) بالمدينة المنورة اعتباراً من اليوم السبت
http://almnatiq.net/?p=862092
المناطق - واس

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 3 شعبان 1441هـ في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 16 رمضان 1441هـ، والسماح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

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