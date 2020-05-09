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دشنتها خيركم ،، وتقدم خدماتها مجانا انطلاق أكاديمية محمد الراجحي لتعليم القرآن عن بعد

دشنتها خيركم ،، وتقدم خدماتها مجانا انطلاق أكاديمية محمد الراجحي لتعليم القرآن عن بعد

منطقة مكة المكرمة
وزارة الداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء (الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة وجزء من الإسكان وبني خدرة) بالمدينة المنورة اعتباراً من اليوم السبت

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دشنتها خيركم ،، وتقدم خدماتها مجانا انطلاق أكاديمية محمد الراجحي لتعليم القرآن عن بعد

دشنتها خيركم ،، وتقدم خدماتها مجانا انطلاق أكاديمية محمد الراجحي لتعليم القرآن عن بعد
http://almnatiq.net/?p=862097
الطائف - عادل الزهراني

دشنت جمعية خيركم بجدة يوم أمس الانطلاق الرسمي لأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز  لتعليم القرآن الكريم عن بعد وذلك عبر خدماتها المجانية.
من جهته شكر رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي القائمين على أكاديميةالشيخ محمد بن عبدالعزيز  الراجحي لمشاركتهم الجمعية رسالتها في تعليم كتاب الله عبر تبني الأكاديمية تطبيقات وبرامج الحلقات الإلكترونية ، مجالس الاقراء والاجازة ،  دورات تجويد أون لاين ، المقارى الهاتفية ، وتطبيق اتلوها صح والتي جميعها تقدم خدماتها على مدار الساعة وبعدة لغات.
الجدير بالذكر أن ثمار الأكاديمية خلال الفترة التجريبية تحديدا خلال 120يوماً تصحيح 88588 تلاوة و انضمام 2627طالبا وطالبة إلى الحلقات الالكترونية
، كما استطاع 7080 مستفيدا من تعلم سورة الفاتحة ، فيما تمكن  28 طالبا من حفظ كتاب الله ونيل الاجازة القرآنية ولله الحمد .

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