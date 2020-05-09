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بلدية القطيف تغلق مستودعا مخالفا للمستلزمات الطبية

بلدية القطيف تغلق مستودعا مخالفا للمستلزمات الطبية
http://almnatiq.net/?p=862102
المناطق - القطيف

أغلقت بلدية محافظة القطيف مستودعا للمستلزمات الطبية لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية وطبقت عليه لائحة الغرامات البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رصد المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية وللحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية والتجارية في المحافظة شملت عدداً من المستودعات، لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العام، مؤكدا أن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

وأشار الى أن البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أغلقت مستودعا للمستلزمات الطبية لعدم وجود تصريح (رخصة)، ولدتني مستوى النظافة، ولمخالفته اشتراطات التخزين، مؤكداً استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المحلات في نطاق المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وأضاف المهندس الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

يذكر أن البلدية قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الحملات أغلقت عبرها عدد من المطاعم والمحلات والمستودعات المخالفة.

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