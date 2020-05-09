5200 مقاولاً بالقصيم استفادوا من الأمر الملكي باستئناف العمل

أوضح رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم خالد العثيم، أن الأمر الملكي السامي المتضمن بالسماح لأصحاب شركات ومؤسسات المقاولات العودة لممارسة أعمالهم بدون تقييد للوقت أسهم في إعادة عجلة البناء والعمل في المنظومة الإنشائية وعمل المقاولات في منطقة القصيم، حيث استفاد من الأمر الملكي السامي 5200 مقاول في منطقة القصيم.

وأعرب العثيم عن عظيم امتنانه للقيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ، مؤكداً أن القرار ساهم وبشكل كبير في تحريك عجلة التنمية لقطاع المقاولات حيث يشكل القطاع في المملكة مفصلاً من مفاصل نمو اقتصاديات وطننا المعطاء، وذلك من حيث تنفيذ عدة مشروعات تسهم في تطوير وبناء نهضة الوطن.