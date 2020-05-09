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5200 مقاولاً بالقصيم استفادوا من الأمر الملكي باستئناف العمل

5200 مقاولاً بالقصيم استفادوا من الأمر الملكي باستئناف العمل
http://almnatiq.net/?p=862109
المناطق - بريدة

أوضح رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم خالد العثيم، أن الأمر الملكي السامي المتضمن بالسماح لأصحاب شركات ومؤسسات المقاولات العودة لممارسة أعمالهم بدون تقييد للوقت أسهم في إعادة عجلة البناء والعمل في المنظومة الإنشائية وعمل المقاولات في منطقة القصيم، حيث استفاد من الأمر الملكي السامي 5200 مقاول في منطقة القصيم.

وأعرب العثيم عن عظيم امتنانه للقيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ، مؤكداً أن القرار ساهم وبشكل كبير في تحريك عجلة التنمية لقطاع المقاولات حيث يشكل القطاع في المملكة مفصلاً من مفاصل نمو اقتصاديات وطننا المعطاء، وذلك من حيث تنفيذ عدة مشروعات تسهم في تطوير وبناء نهضة الوطن.

مشيراً إلى أهمية قطاع المقاولات ودوره البارز في تحقيق رؤية الوطن رؤية 2030 حيث يعتبر ركيزة من ركائز الرؤية ومشيداً بأصحاب شركات ومؤسسات المقاولات في المنطقة والتزامهم التام بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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