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تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

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تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت
http://almnatiq.net/?p=862116
المناطق _ الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 49.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2622 حالة.

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