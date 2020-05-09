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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بوحدة التشخيص البيولوجية (PCR) للكشف عن حالات كورونا في محافظة حضرموت

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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بوحدة التشخيص البيولوجية (PCR) للكشف عن حالات كورونا في محافظة حضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بوحدة التشخيص البيولوجية (PCR) للكشف عن حالات كورونا في محافظة حضرموت
http://almnatiq.net/?p=862132
المناطق _ عدن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، العمل بوحدة التشخيص البيولوجية الجزئية المناعية (PCR) بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بمدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت، الأمر الذي سيسهم في سرعة تشخيص الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأوضح مدير المركز الوطني للمختبرات في سيئون الدكتور نبيل باعباد، أن عمل الوحدة تتوزع على أربع غرف رئيسية للفحص البيولوجي مجهزة بالكامل مع طاقم مختبري مؤهل للعمل عليها، مضيفًا: بأن وجود هذه الوحدة سيسهم في تسهيل وسرعة اكتشاف المصابين بفيروس كورونا بدلًا عن إرسال العينات إلى خارج المحافظة.
حضر التدشين وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، و مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري.

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