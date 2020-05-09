هزة أرضية بقوة 3.45 درجة في منطقة عسير

المناطق _الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق اباالخيل بأن محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية رصدت عصر اليوم السبت الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم

مطمئن المواطنين والمقيمين بأن هذه الهزة تعتبر من الهزات الصغيرة وليس منها خطورة ولله الحمد .