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هزة أرضية بقوة 3.45 درجة في منطقة عسير

هزة أرضية بقوة 3.45 درجة في منطقة عسير

أبرز المواد

هزة أرضية بقوة 3.45 درجة في منطقة عسير

هزة أرضية بقوة 3.45 درجة في منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=862138
المناطق _الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق اباالخيل بأن محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية رصدت عصر اليوم السبت الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم
مطمئن المواطنين والمقيمين بأن هذه الهزة تعتبر من الهزات الصغيرة وليس منها خطورة ولله الحمد .

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