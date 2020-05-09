الفرق الميدانية بصحة نجران تواصل أعمال الفرز البصري بمداخل المنطقة

المناطق _ نجران

تتواصل أعمال الفرق الميدانية التابعة لصحة منطقة نجران على مدار اليوم، في نقاط الفرز البصري في مداخل مدينة نجران،لتقديم خدمات الفحص الصحي، والتوعية بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقامت نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل منطقة نجران ونقطة الفرز أمام مستشفى الملك خالد على طريق الملك عبدالعزيز، والبالغ عددها 7 نقاط، بفحص أكثر من 500 ألف شخص منذُ بدء إقامتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة نجران للوقاية من فيروس كورونا.

وتأتي نقاط الفرز الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة المنطقة للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا، وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين في كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين، والبعد عن التجمعات، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة على الرقم 937.