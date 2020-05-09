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أمانة المدينة المنورة تنفذ 2443 جولة رقابية وتغلق 93 منشأة مخالفة في أسبوع

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2443 جولة رقابية وتغلق 93 منشأة مخالفة في أسبوع

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أمانة المدينة المنورة تنفذ 2443 جولة رقابية وتغلق 93 منشأة مخالفة في أسبوع

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2443 جولة رقابية وتغلق 93 منشأة مخالفة في أسبوع
http://almnatiq.net/?p=862146
المناطق _ المدينة المنورة

تواصل أمانة المدينة المنورة تكثيف جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وكذلك حملات التعقيم والتطهير، والتي تأتي ضمن حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس ” كورونا ” المستجد (كوفيد-١٩) ، مع تطبيق كافة الأشتراطات الصحية التي تعنى بسلامة المواطنين والمقيمين.
ونفذت أمانة المنطقة منذ مطلع الأسبوع الماضي ، 2443 جولة رقابية شملت الكشف عن مجموعة من المخالفات تمثلت في تحرير 605 مخالفة واشعار لمنشآت تجارية، واغلاق 93 منشأة مخالفة واتلاف مايعادل 12668 كيلوجرام من المواد الغذائية الغير صالحة للأستخدام الأدمي.
وفيما يخص النظافة فقد أتمت الفرق الميدانية 429 جولة نظافة اسفرت عن رفع 10579 طن من المخلفات المنزلية ، بمشاركة 3697 فرد و 368 آلية ومعدة من معدات النظافة ، وإزالة 6708 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء. وفي جانب الإصحاح البيئي فقد قامت الفرق الميدانية بتنفيذ 199 جولة إصحاح بيئي تم خلالها تطهير وتعقيم أكثر من 100 موقع و 8600 آلية ومعدة بمشاركة 346 من كوادر الإصحاح البيئي و73 آليه ومعدة، و تم استخدام 23810 لتر من المعقمات والمطهرات.
وأكدت أمانة المدينة المنورة حرصها الدائم على السلامة العامة للمواطن والمقيم، وحرصها على رفع وتيرة الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتخطي هذه الجائحة بأذن لله، كما نوهت الأمانة بضرورة التعاون والابلاغ عن أي مخالفات أو عدم اتباع للأنظمة من خلال هاتف مركز العمليات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاحر الأجهزة الذكية.

 

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