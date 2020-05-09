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تكثيف الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بمنطقة تبوك

تكثيف الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بمنطقة تبوك

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تكثيف الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بمنطقة تبوك

تكثيف الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=862150
المناطق _ تبوك

كثفت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بالمنطقة للتأكد من تطبيقهم والتزامهم باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلبات الغذائية لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين وتشديد الرقابة على تصاريح سلامة قائد المركبة من الفيروس ونظافة المركبة وتوافر الاشتراطات اللازمة في الغذاء الذي يتم نقله والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تقف ميدانيًّا وقت منع التجول للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات مشيرةً إلى تركيز تواجد هذه النقاط بالمناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عدد كبير من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي حيث رصدت بعض المخالفات تجاه مقدمي خدمات التوصيل المنزلي وتطبيقهم المخالفات والجزاءات التي وصلت لـ 21 مخالفة صدرت ضمن هذه اللائحة فيما تم رصد تطبيق العديد من مقدمي التوصيل للإجراءات الصحية وهو ما يدل على الوعي الصحي لديهم ولدى المنشآت الغذائية.
وأشارت إلى أن لائحة التوصيل المنزلي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل ظروف فيروس كورونا حددت عدداً من القوائم، الأولى تتعلق بالاشتراطات العامة وهي الالتزام بجميع الاشتراطات الواردة في اللائحة فيما تتعلق القائمة الثانية باشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل التي تتمثل في أن تكون الحافظات محكمة الغلق ومصنعة من مواد تتحمّل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة وتثبيت المواد الغذائية في أماكنها لمنع تلفها ميكانيكياً نتيجة للحركة وعدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة مباشرة ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة، ورقم الترخيص ورقم لوحة السيارة.
وأضافت الأمانة أن القائمة الثالثة تتعلق باشتراطات مندوبي التوصيل المتضمنة وجود شهادة صحية أو فحص طبي وبطاقة تعريفية ولبس القفازات والكمامة أثناء عملية التسليم والتأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام والتوقف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حال ظهور أي أعراض مرضية عليه وإلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين واستخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات فيما تختص القائمة الرابعة بالمنشآت الغذائية وتتطلب فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض وتقديم المشروبات بعلب بدلاً من الكاسات وتغليف الطلب كاملًا تغليفًا محكمًا ووضع لاصق محكم الغلق على الطلب وعدم دخول مندوب التوصيل للمطعم والانتظار في السيارة إلى حين استلام الطلب.

 

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