جامعة حفر الباطن تشارك 3335 طالبًا وطالبة فرحة التخرج

حفر الباطن _ عبدالله السعيدي

تشارك جامعة حفر الباطن أبناءها وبناتها الخريجين فرحة التخرج من خلال سلسلة من البرامج عن بعد على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من مساء غدٍ الأحد (17 رمضان 1441هـ)، حيث تحتفي الجامعة هذا العام بتخريج 3335 طالبًا وطالبة من 12 كلية في 42 تخصصًا للعام 1440-1441هـ يمثلون الدفعة السادسة من خريجي كليات الجامعة في حفر الباطن والخفجي والنعيرية والقرية العليا.

وقال معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، إن الجامعة حرصت على مشاركة أبنائها وبناتها الخريجين فرحة التخرج على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد عدة سنوات من البذل والجد والاجتهاد والتحصيل العلمي. معبرًا عن فخره واعتزازه بالخريجين الذين يبدؤون حياتهم العملية والمساهمة في التنمية الوطنية التي تشهدها بلادنا المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ودعم خطط وبرامج رؤية المملكة 2030. وأعرب معاليه عن شكره الجزيل لجميع العاملين في الجامعة؛ أساتذة وموظفين على جهودهم التي أثمرت اليوم، في تخريج الدفعة السادسة في مسيرة الجامعة. واختتم معاليه تصريحه بتوجيه التهنئة للخريجين مؤكدًا أن الوطن ينتظرهم اليوم في جميع المواقع التي تحتاجها التنمية، سائلا الله تعالى لهم التوفيق.