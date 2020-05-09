احدث الأخبار

وزارة الاتصالات: المملكة الرابعة عالميًا في تقنية 5G والعاشرة في سرعات الإنترنت
أبرز المواد
 صحة الشمالية: بيان صحفي بخصوص الحالات المصابة في جديدة عرعر
أبرز المواد
 سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد
أبرز المواد
 لمدة شهر.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش لكثافة الأمطار
أبرز المواد
 شرطة الشرقية : ضبط (192) متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان
أبرز المواد
 ضم إدارتي الموارد البشرية في وزارتي “الخدمة المدنية” و “وزارة العمل “سابقا في إدارة واحدة
أبرز المواد
 أمانة نجران تنفذ أكثر من 400 جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية
أبرز المواد
 شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تشارك 3335 طالبًا وطالبة فرحة التخرج
منوعات
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 80 .. وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً
أبرز المواد
 تكثيف الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 أمانة المدينة المنورة تنفذ 2443 جولة رقابية وتغلق 93 منشأة مخالفة في أسبوع
أبرز المواد
وزارة الاتصالات: المملكة الرابعة عالميًا في تقنية 5G والعاشرة في سرعات الإنترنت

وزارة الاتصالات: المملكة الرابعة عالميًا في تقنية 5G والعاشرة في سرعات الإنترنت

أبرز المواد
صحة الشمالية: بيان صحفي بخصوص الحالات المصابة في جديدة عرعر

صحة الشمالية: بيان صحفي بخصوص الحالات المصابة في جديدة عرعر

أبرز المواد
سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد

سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد

أبرز المواد
لمدة شهر.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش لكثافة الأمطار

لمدة شهر.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش لكثافة الأمطار

أبرز المواد

جامعة حفر الباطن تشارك 3335 طالبًا وطالبة فرحة التخرج

جامعة حفر الباطن تشارك 3335 طالبًا وطالبة فرحة التخرج
http://almnatiq.net/?p=862163
حفر الباطن _ عبدالله السعيدي

تشارك جامعة حفر الباطن أبناءها وبناتها الخريجين فرحة التخرج من خلال سلسلة من البرامج عن بعد على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من مساء غدٍ الأحد (17 رمضان 1441هـ)، حيث تحتفي الجامعة هذا العام بتخريج 3335 طالبًا وطالبة من 12 كلية في 42 تخصصًا للعام 1440-1441هـ يمثلون الدفعة السادسة من خريجي كليات الجامعة في حفر الباطن والخفجي والنعيرية والقرية العليا.
وقال معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، إن الجامعة حرصت على مشاركة أبنائها وبناتها الخريجين فرحة التخرج على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد عدة سنوات من البذل والجد والاجتهاد والتحصيل العلمي. معبرًا عن فخره واعتزازه بالخريجين الذين يبدؤون حياتهم العملية والمساهمة في التنمية الوطنية التي تشهدها بلادنا المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ودعم خطط وبرامج رؤية المملكة 2030. وأعرب معاليه عن شكره الجزيل لجميع العاملين في الجامعة؛ أساتذة وموظفين على جهودهم التي أثمرت اليوم، في تخريج الدفعة السادسة في مسيرة الجامعة. واختتم معاليه تصريحه بتوجيه التهنئة للخريجين مؤكدًا أن الوطن ينتظرهم اليوم في جميع المواقع التي تحتاجها التنمية، سائلا الله تعالى لهم التوفيق.

 

روابط ذات صلة

أمانة المدينة المنورة بالتعاون مع إتمام تصرح لبناء مشروع جادة السكب السكني

أمانة المدينة المنورة بالتعاون مع إتمام تصرح لبناء مشروع جادة السكب السكني
من الفضاء البعيد.. ماذا تعني إشارة راديو “درب التبانة”؟

من الفضاء البعيد.. ماذا تعني إشارة راديو “درب التبانة”؟
دبي تبدأ في تجربة النظارة الذكية للتأكد من سلامة ركاب المترو والحافلات

دبي تبدأ في تجربة النظارة الذكية للتأكد من سلامة ركاب المترو والحافلات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*