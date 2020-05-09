احدث الأخبار

أمانة نجران تنفذ أكثر من 400 جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية
أبرز المواد
 شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تشارك 3335 طالبًا وطالبة فرحة التخرج
منوعات
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 80 .. وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً
أبرز المواد
 تكثيف الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 أمانة المدينة المنورة تنفذ 2443 جولة رقابية وتغلق 93 منشأة مخالفة في أسبوع
أبرز المواد
 الفرق الميدانية بصحة نجران تواصل أعمال الفرز البصري بمداخل المنطقة
أبرز المواد
 هزة أرضية بقوة 3.45 درجة في منطقة عسير
أبرز المواد
 وزارة الشؤون البلدية والقروية تطلق خدمة الرخص الفورية لبناء المستودعات عبر منصة “بلدي”
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بوحدة التشخيص البيولوجية (PCR) للكشف عن حالات كورونا في محافظة حضرموت
أبرز المواد
 “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش في منطقة جازان لمدة شهر
منطقة جازان
 وكيل وزارة الاتصالات : المملكة الرابعة عالميا في تقنية 5G والعاشرة في سرعات الانترنت
أبرز المواد
أمانة نجران تنفذ أكثر من 400 جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية

أمانة نجران تنفذ أكثر من 400 جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية

أبرز المواد
شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة

شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة

أبرز المواد
جامعة حفر الباطن تشارك 3335 طالبًا وطالبة فرحة التخرج

جامعة حفر الباطن تشارك 3335 طالبًا وطالبة فرحة التخرج

منوعات
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 80 .. وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 80 .. وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً

أبرز المواد

أمانة نجران تنفذ أكثر من 400 جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية

أمانة نجران تنفذ أكثر من 400 جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية
http://almnatiq.net/?p=862169
المناطق_نجران

نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات المنطقة أمس، 438 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، مواصلة الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكيد من تطبيقها للاشتراطات البلدية والصحية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعياً الجميع للتقيد بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية، والتواصل عبر تطبيق بلدي أو على الرقم 940 لتقديم البلاغات والشكاوي.

روابط ذات صلة

شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة

شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 80 .. وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 80 .. وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً
أمانة المدينة المنورة تنفذ 2443 جولة رقابية وتغلق 93 منشأة مخالفة في أسبوع

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2443 جولة رقابية وتغلق 93 منشأة مخالفة في أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*