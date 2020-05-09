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سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد

سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد

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سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد

سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=862172

قال سامي الجابر، نجم الهلال والمنتخب الوطني السعودي سابقًا، إنه يوجد فارق بين النصر والهلال، فهناك سنوات ضوئية بينهما، فالهلال لديه 59 بطولة، والنصر لديه 25 فقط.

وأضاف الجابر، خلال حديثه في برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، أنه لا يوجد منافس للهلال إلا الاتحاد، وذلك بالأرقام.

وذكر أنه عندما قال، إن الفوز على النصر بطولة، كان يقصد أن الفوز على النصر بطولة إسكات الضجيج، فالنصر ينافس الهلال فقط في الجماهيرية، وعلى المستوى الإعلامي، ومن الممكن أن يكون النصر متفوّقًا على الهلال في الإزعاج إعلاميًا، وأحد مهام ‫الهلال أن يكتم هذا الضجيج.

كشف لاعب الهلال السابق سامي الجابر، عن أول الأفكار التي كان ينوي تنفيذها خلال فترة رئاسته هو تحويل النادي إلى شركة استثمارية تتطور إلى قرية متكاملة؛ لتحقيق استدامة مالية.

وقال الجابر إن مجلس الإدارة قرر حينها إنشاء إدارة استثمارية متخصصة للنادي تساهم في توفير أرقام مالية جيدة تصل إلى نحو 85 مليون ريال، على أن تزيد للضعف بعد ذلك.

ونوه إلى أن تحويل النادي للشركة سيكون بداية لتأسيس قرية “الهلال الكبرى” والتي ستشمل مدينة رياضية متكاملة، مشدداً على أن الهلال مُهيأ للخصخصة.

وأشار إلى أن تلك القرية ستضم ملعباً وفنادق خمس نجوم وشققاً ومكاتب ومحالاً تجارية، وأماكن للترفيه والاحتفالات، إلى جانب مرافق أخرى مثل مستشفى الهلال لمعالجة الإصابات.

نفى نجم نادي الهلال ورئيسه السابق، سامي الجابر، ما يتردد عن تدريبه فريق الاتحاد بداية من الموسم المقبل.

وأضاف الجابر ـ خلال لقائه بروتانا خليجية ـ :”لا أعتقد أنني سأعود للتدريب خلال الفترة الحالية، لا الاتحاد أو أي ناد آخر، حالياً أسست شركة استثمارية وسعيد لكن التدريب ممارسة ابتعدت عنها وصعدت لرئاسة نادٍ.. بغض النظر لا أعتقد أنني سأعود للتدريب واستفدت كثيراً وأنا مدرب”.

وأشار الجابر، إلى أن لاعب فريقه السابق، يوسف الثنيان هو أسطورته الوحيدة في الملاعب، قائلاً: “مع توقف النشاط الإعلام الرياضي يتحدث عمن هو أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله ولا سامي الجابر، هل هذا يفيد الأجيال القادمة كل شخص له إرثه والمتلقي يحتاج شيئاً يفيده”.

وأتم رئيس نادي الهلال السابق، حديثه بالإشارة إلى أن أبرز ما تعلمه من تجربته بصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي كان الانضباط وهو أمر ينقص الوسط الرياضي في المملكة ـ بحسب قوله ـ.

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