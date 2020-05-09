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ضم إدارتي الموارد البشرية في وزارتي “الخدمة المدنية” و “وزارة العمل “سابقا في إدارة واحدة

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ضم إدارتي الموارد البشرية في وزارتي “الخدمة المدنية” و “وزارة العمل “سابقا في إدارة واحدة

ضم إدارتي الموارد البشرية في وزارتي “الخدمة المدنية” و “وزارة العمل “سابقا في إدارة واحدة
http://almnatiq.net/?p=862176
المناطق_الرياض

أصدر مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،اليوم، قرارا بضم الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية سابقا مع الإدارة العامة للموارد البشرية”بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا” في إدارة واحدة، حيث يكون ارتباطها التنظيمي بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.
و يأتي القرار  بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،
وبناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بضم وزارة الخدمة
المدنية الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل مسماها الى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،وتأكيدا على ضمان سير مناشط قطاعات الوزارة وفق منظومة واحدة بما يضمن تحقيق الأهداف، والبرامج والمبادرات المعتمدة، وبناء على موافقة الوزير على ما رفعه فريق لجنة تسكين الموظفين
من توصيات بشأن الوحدات التنظيمية ذات طبيعة العمل الواحد.
و تضمن القرار ضم الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية سابقا مع الإدارة العامة للموارد البشرية “بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا” في إدارة واحدة ويكون ارتباطها التنظيمي بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.
كما تضمن تكليف الأستاذ، حمد بن محمد الرميح مديرا عاما للإدارة العامة للموارد البشرية، و تكليف الأستاذ،ياسر بن محمد الصقعبي مديرا عاما للادارة العامة التخطيط القوى العاملة.
و يكون التكليف لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، و يتولى مديرو عموم الإدارات المكلفين أعلاه بملائمة أعمال الإدارات المرتبطة بهم وتهيئة المقرات المناسبة للموظفين بما يحقق أغراض الضم، و يلغى هذا القرار كافة القرارات السابقة ذات الصلة.

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