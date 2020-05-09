صحة الشمالية: بيان صحفي بخصوص الحالات المصابة في جديدة عرعر

المناطق_خالد الضبيبي

أوضح المستشار الإعلامي – بصحة الحدود الشمالية بأن الحالات ( 38 ) والتي أعلنت عنها #وزارة_الصحة اليوم في الجديدة كانت لغير سعوديين ومخالطة لحالة سابقة مؤكدة والتي أعلنت عنها الصحة يوم الإثنين الماضي لمصاب غير سعودي في الجديدة وتم تسجيلها تحت مدينة عرعر .

ونطمئن الجميع بأن وضعهم الصحي مستقر ولله الحمد وتحت الحجر الصحي و بأن إجراءات التقصي الوبائي و حصر المخالطين تمت بشكل تام وشامل للجميع وفق ضوابط صحية مشددة .

وصحة الشمالية بجميع إمكانياتها و بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبتوجيه مباشر من سيدي أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان حفظه الله تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد .

ونهيب بالجميع بضرورة التقيد التام بجميع الإجراءات الإحترازية التي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية إضافةً الى البقاء بالمنزل وعدم الخروج منه الا للضرورة المُلحة .

#صحة_الشمالية تتمنى للجميع وافر الصحة والعافية .