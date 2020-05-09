احدث الأخبار

صحة الشمالية: بيان صحفي بخصوص الحالات المصابة في جديدة عرعر
أبرز المواد
 سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد
أبرز المواد
 لمدة شهر.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش لكثافة الأمطار
أبرز المواد
 شرطة الشرقية : ضبط (192) متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان
أبرز المواد
 ضم إدارتي الموارد البشرية في وزارتي “الخدمة المدنية” و “وزارة العمل “سابقا في إدارة واحدة
أبرز المواد
 أمانة نجران تنفذ أكثر من 400 جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية
أبرز المواد
 شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تشارك 3335 طالبًا وطالبة فرحة التخرج
منوعات
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 80 .. وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً
أبرز المواد
 تكثيف الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 أمانة المدينة المنورة تنفذ 2443 جولة رقابية وتغلق 93 منشأة مخالفة في أسبوع
أبرز المواد
 الفرق الميدانية بصحة نجران تواصل أعمال الفرز البصري بمداخل المنطقة
أبرز المواد
صحة الشمالية: بيان صحفي بخصوص الحالات المصابة في جديدة عرعر

صحة الشمالية: بيان صحفي بخصوص الحالات المصابة في جديدة عرعر

أبرز المواد
سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد

سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد

أبرز المواد
لمدة شهر.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش لكثافة الأمطار

لمدة شهر.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش لكثافة الأمطار

أبرز المواد
شرطة الشرقية : ضبط (192) متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان

شرطة الشرقية : ضبط (192) متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان

أبرز المواد

صحة الشمالية: بيان صحفي بخصوص الحالات المصابة في جديدة عرعر

صحة الشمالية: بيان صحفي بخصوص الحالات المصابة في جديدة عرعر
http://almnatiq.net/?p=862183
المناطق_خالد الضبيبي

أوضح المستشار الإعلامي – بصحة الحدود الشمالية بأن الحالات ( 38 ) والتي أعلنت عنها #وزارة_الصحة اليوم في الجديدة كانت لغير سعوديين ومخالطة لحالة سابقة مؤكدة والتي أعلنت عنها الصحة يوم الإثنين الماضي لمصاب غير سعودي في الجديدة وتم تسجيلها تحت مدينة عرعر .
ونطمئن الجميع بأن وضعهم الصحي مستقر ولله الحمد وتحت الحجر الصحي و بأن إجراءات التقصي الوبائي و حصر المخالطين تمت بشكل تام وشامل للجميع وفق ضوابط صحية مشددة .
وصحة الشمالية بجميع إمكانياتها و بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبتوجيه مباشر من سيدي أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان حفظه الله تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد .
ونهيب بالجميع بضرورة التقيد التام بجميع الإجراءات الإحترازية التي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية إضافةً الى البقاء بالمنزل وعدم الخروج منه الا للضرورة المُلحة .
#صحة_الشمالية تتمنى للجميع وافر الصحة والعافية .

روابط ذات صلة

سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد

سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد
لمدة شهر.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش لكثافة الأمطار

لمدة شهر.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش لكثافة الأمطار
شرطة الشرقية : ضبط (192) متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان

شرطة الشرقية : ضبط (192) متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*