احدث الأخبار

أمانة حائل أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي شيخ بني عطية 
أبرز المواد
 ﻿”إيجار” يطلق خدمات وحلولًا إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر
أبرز المواد
 مسالخ البلدية بالمدينة المنورة تستقبل 6666 رأساً من الأنعام
أبرز المواد
 الزعاق: أجواء متقلبة بين الرياح الناهضة والأمطار المتفرقة
أبرز المواد
 “الدارة” تُتيح 16 خدمة إلكترونية للباحثين والمهتمين
أبرز المواد
 اومتيتي يصاب بساقه بعد يوم من استئناف التمارين مع برشلونة
أبرز المواد
 وزارة الاتصالات: المملكة الرابعة عالميًا في تقنية 5G والعاشرة في سرعات الإنترنت
أبرز المواد
 صحة الشمالية: بيان صحفي بخصوص الحالات المصابة في جديدة عرعر
أبرز المواد
 سامي الجابر: الفوز على النصر بطولة «إسكات الضجيج».. ولا ينافس الهلال إلا الاتحاد
أبرز المواد
 لمدة شهر.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيش لكثافة الأمطار
أبرز المواد
 شرطة الشرقية : ضبط (192) متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان
أبرز المواد
أمانة حائل أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك

أمانة حائل أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك

أبرز المواد
أمير تبوك يواسي شيخ بني عطية 

أمير تبوك يواسي شيخ بني عطية 

أبرز المواد
﻿”إيجار” يطلق خدمات وحلولًا إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر

﻿”إيجار” يطلق خدمات وحلولًا إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر

أبرز المواد
مسالخ البلدية بالمدينة المنورة تستقبل 6666 رأساً من الأنعام

مسالخ البلدية بالمدينة المنورة تستقبل 6666 رأساً من الأنعام

أبرز المواد

اومتيتي يصاب بساقه بعد يوم من استئناف التمارين مع برشلونة

اومتيتي يصاب بساقه بعد يوم من استئناف التمارين مع برشلونة
http://almnatiq.net/?p=862187
المناطق_وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم السبت عن تعرض لاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي لإصابة بربلة ساقه اليمنى، بعد يوم واحد من العودة إلى التمارين تحضيراً لاستئناف الدوري المحلي المعلّق.

وقال النادي الكاتالوني متصدر الليغا في بيان “يعاني لاعب الفريق الأول صامويل أومتيتي من إصابة في ربلة ساقه اليمنى”، من دون تحديد الفترة التي سيغيب عنها، فيما توقعت صحف إسبانية غيابه ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وذكرت الصحف الإسبانية أن قلب الدفاع الفرنسي شعر بالألم خلال الحصة التدريبية الثانية لبرشلونة، بعد أن فتح النادي أبوابه الجمعة لاستئناف التمارين الفردية للمرة الأولى منذ تعليق المنافسات في منتصف مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن حذّر أطباء وأخصائيين في كرة القدم من أن يكون اللاعبين عرضة للإصابات مع العودة إلى التمارين والمباريات بعد غيابهم عنها لقرابة الشهرين، في فترة اضطروا خلالها للبقاء في منازلهم في ظل الإقفال التام المفروض للحد من تفشي “كوفيد-19”.

وأعلنت رابطة الدوري الإثنين انها تنوي “العودة إلى المنافسات في يونيو”، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيداً لمعاودة المنافسات.

وأقرت الحكومة الإسبانية خطة رفع قيود الإغلاق التام التي ستتم على أربعة مراحل، على أن يشمل ذلك بالنسبة إلى الرياضيين المحترفين “فتح المجال أمام التدريبات الفردية والحد الأدنى من التمارين للرابطات المحترفة”، وتواجد ستة لاعبين كحد أقصى على أرض الملعب في البداية.

ووفق البروتوكول الذي وضعته الليغا، ستسمح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة قبل أن يرفع العدد تدريجياً، وتأمل الرابطة في استئناف الموسم في منتصف يونيو خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

روابط ذات صلة

أمانة حائل أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك

أمانة حائل أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك
أمير تبوك يواسي شيخ بني عطية 

أمير تبوك يواسي شيخ بني عطية 
﻿”إيجار” يطلق خدمات وحلولًا إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر

﻿”إيجار” يطلق خدمات وحلولًا إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*