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“الدارة” تُتيح 16 خدمة إلكترونية للباحثين والمهتمين

“الدارة” تُتيح 16 خدمة إلكترونية للباحثين والمهتمين
http://almnatiq.net/?p=862189
المناطق_الرياض

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن إتاحة 16 خدمة من خدماتها إلكترونيًا “عن بعد”، وذلك تسهيلًا لمستفيديها من الباحثين والمهتمين والقرّاء الراغبين في الاستفادة من مختلف الخدمات والمصادر التاريخية والثقافية، ودون الحاجة للحضور وطلبها بشكلٍ رسمي، تماشيًا مع رؤية التحوّل الرقمي وإتاحة خدماتها لمستفيديها الكترونيًا.
ومن أبرز الخدمات التي أتيحت عبر موقعها الإلكتروني : صحيفتَا صوت الحجاز وأم القرى، والمتجر، والمجلة، وقاعدة معلومات المهتمين بالوثائق التاريخية المحلية، ومعجم البلدان والقبائل، والمصادر الكلاسيكية، والمملكة في مائة عام، والخدمات الخارجية لمركز الترميم، وقاموس الأدب والأدباء, ومكتبة الدارة، والاشتراك بالعرضة السعودية، ومستكشف الأسماء الجغرافية، والتقدّم إلى جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب.
وأكّدت الدارة توفر “خدمة بحث”، التي يستفيد منها كثيرًا باحثي المؤهلات الأكاديمية الدكتوراه والماجستير، والبحوث الجامعية، وغيرهم من الباحثين والمهتمين, مشيرة إلى أنها تشمل طلبات الوثائق، والكتب، والبحوث، والمخطوطات، والمواد الصوتية والمرئية، وغيرها من المواد التاريخية المتاحة.
ودعت الراغبين للاستفادة من الخدمات المتاحة، زيارة الصفحة الخاصة بذلك عبر موقعها الإلكتروني.
يذكر أن دارة الملك عبدالعزيز، أمضت نصف قرن في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة.
وتهدف لتحقيق عدد من الأهداف، منها تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام, وإعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز – رحمه الله – خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديمًا وحديثًا بصفة عامة, والمحافظة على مصادر تاريخ المملكة وجمعها, وخدمة الباحثين والباحثات في مجال اختصاصاتها.

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