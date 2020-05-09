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أمير تبوك يواسي شيخ بني عطية 

http://almnatiq.net/?p=862196
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، الشيخ  منصور بن عيد بن حرب شيخ بني عطية في وفاة أبن شقيقه رحمه الله  .
وأعرب سموه عن خالص تعازيه للشيخ منصور بن حرب  ولكافة أسرتهم بوفاة فقيدهم سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد  بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
من جهته أعرب الشيخ منصور بن حرب  عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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