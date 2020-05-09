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أمانة حائل أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك

أمانة حائل أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=862198
المناطق_حائل

كثفت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة والمرتبطة بها الجولات الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات وتوفير البيئة الصحية اللازمة لإعداد المأكولات وإيصال المواد الغذائية للمستهلكين بمتابعة وإشراف من أمين المنطقة المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس.
وبلغت الجولات الرقابية الصحية التي قام مراقبي صحة البيئة خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من 14.000 جولة ميدانية شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلكين، كالمطاعم والأسواق التجارية والغذائية، وأسواق النفع العام.
وأسفرت الجولات عن ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات التي تم معالجتها حيث تم تحرير 1498 أشعار ومخالفة، ومصادرة 2147 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.
وبلغ اجمالي الجولات الرقابية في المنطقة منذ بدء جائحة فيروس كورونا شهر رجب الماضي حتى الرابع عشر من رمضان بلغ 36.891 جولة ميدانية وأجمالي الإشعارات والمخالفات التي تم ضبطها 3.839 مخالفه وإشعار كما تم مصادرة 4.854 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.
وأوضح أمين المنطقة أن هذه الإعمال تأتي استمراراً لما تقوم به أمانة منطقة حائل من إجراءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا المستجد بمتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ووفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بشأن الأعمال الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

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