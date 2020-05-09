العقعق العسيري الطائر الوحيد في العالم الذي يتخذ المملكة موطنا له

يُعرف هذا الطائر، متوسط الحجم، بذكائه العالي ويُطلَق عليه محليًا اسم العقعق تعبيرًا عن الأصوات البديعة التي يصدرها.

ويزدان ريش العقعق العسيري بلونيه الأسود الداكن والأبيض، وكذلك ريش مصطبغ باللون الفيروزي الأخاذ، وعُشه عبارة عن قبة ضخمة، وعادة ما يبنيه على ارتفاع يتراوح ما بين 4-7 أمتار على شجرة من أشجار العرعر أو الأكاسيا.