القبض على مواطنَين تورطا بسرقة 15 مركبة بالرياض

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، أنه تم إلقاء القبض على مواطنين اثنين تورطا بسرقة 15 مركبة واسترداد جميع المركبات المسروقة لأصحابها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على (مواطِنَينْ في العقدين الرابع والسادس من العمر) ، تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة، حيث تم استرداد جميع المركبات المسروقة لأصحابها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهما إلى النيابة العامة.