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استاد القاهرة الدولي ينال لقب أفضل ملعب في العالم
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المناطق_الرياض

نال استاد القاهرة الدولي لقب أفضل استاد على مستوى العالم خلال التصويت الذي أجرته صحيفة “ماركا” واسعة الانتشار في إسبانيا والعالم، اليوم السبت.

وتفوق استاد القاهرة على سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني وكامب نو معقل برشلونة الإسباني.

وحصل استاد القاهرة على 122 ألف صوت في الاستفتاء الجماهيري لماركا متفوقا بفارق شاسع على سانتياجو برنابيو الذي حصل على 50 ألف صوت مقابل حصول كامب نو على 30 ألف صوت واستاد سان ماميس ملعب اتلتيك بيلباو الإسباني على 24 ألف صوت مقابل 22 ألفا و800 صوت لاستاد مونومنتال دي تشيلي.

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