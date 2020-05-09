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عاصفة انتقادات ضد عضوية توكل كرمان في مجلس حكماء “فيسبوك”

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عاصفة انتقادات ضد عضوية توكل كرمان في مجلس حكماء “فيسبوك”

عاصفة انتقادات ضد عضوية توكل كرمان في مجلس حكماء “فيسبوك”
http://almnatiq.net/?p=862223
المناطق_الرياض

عبر كتاب ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم اختيار توكل كرمان عضوا في مجلس حكماء “فيسبوك”، الذي يهدف إلى مراقبة المحتوى على شبكات التواصل.

ودعا العديد منهم إلى إلغاء حساباتهم في “فيسبوك” بسبب اختياره لشخصية وصفوها بـ”إرهابية أعلنت ولاءها لجماعة الإخوان المسلمين”.

وصعد وسم “لا لتوكل كرمان” في الترند على موقع “توتير”، في عدة دول عربية من بينها السعودية حيث وجهوا مطالبات لموقع “فيسبوك” بالتراجع عن هذا القرار.

وكتب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مصر وعمان والكويت، مطالبين الجهات المسؤولة عن اللجنة بإلغاء عضوية كرمان فيها، وقال الكاتب مدحت العدل: “لا بد من التحرك لوقف هذا العبث وفورا.. بيان فوري من جميع المثقفين والمواطنين العرب الشرفاء باللغة الإنجليزية سوف يتم نشره للتوقيع عليه”.

من جهته، قال الكاتب جمال العوضي: “أعتقد أن مارك زوكربيرغ بإعلانه مجلسا للفيسبوك يتضمن توكل كرمان سيفتح الباب على مصراعيه للتعريف بمستوى الضآلة الاجتماعية والسياسية التي تحظى بها كرمان في اليمن والعالم العربي”.

وكتب سامي الشحي من الكويت: “نرفض تعيين توكل كرمان في مجلس حكماء فيسبوك وإنستغرام لأن هذه السيدة تحمل كل العداء للوطن العربي وبالتحديد مصر والسعودية والإمارات وتدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية”.

 

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