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سجون تبوك تشارك في مبادرة ” نحن معكم”

سجون تبوك تشارك في مبادرة ” نحن معكم”
http://almnatiq.net/?p=862226
المناطق- علي العميري
شاركت مديرية السجون بمنطقة تبوك في مبادرة “نحن معكم” المتضمنة توزيع وجبات إفطار صائم لمنسوبي الكوادر الصحية والقطاعات الأمنية  المشاركين في مكافحة جائحة  وباء فيروس كورونا المستجد .
وأوضح مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الأطباء والممرضين ورجال الأمن والوقوف بجانبهم ودعمهم معنوياً في ظل الظروف الراهنة مشيراً إلى أن
هذه المبادرة انطلقت مساء أمس وشارك فيها الضباط وأفراد السجون بمنطقة تبوك بالمركبات الرسمية المحملة بوجبات الإفطار للقطاعات المشاركة من الكوادر الصحية في مستشفى الملك خالد بتبوك ورجال الأمن في الميدان حيث جرى توزيع الوجبات عليهم .
وأضاف العميد العتيبي أن الجهود المبذولة والمستمرة تؤكد مدى المهنية العالية والعمل المنظم لقطاعات الدولة المختلفة و الحرص على درء خطر هذا الوباء وتعزيز الأمن الصحي الوقائي داعياً الجميع إلى التعاون الكامل مع الإجراءات الوقائية التي تفرضها الجهات المعنية وإتباع ما يتم توجيه المواطنين والمقيمين له سائلا المولى عز وجل أن يحفظهم ويجزل لهم المثوبة والأجر  وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يكشف عنا هذه الغمة ويحمي بلادنا وأمننا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة.

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