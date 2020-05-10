احدث الأخبار

وزارة الاتصالات تنفي إيقاف شركات الخدمات البريدية توصيل طلبات العملاء
أبرز المواد
 إبطال مفعول لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان
منطقة جازان
 ” الجودة وقياس الأداء ” .. دورة تدريبية عن بُعد بجمعية العمل التطوعي بتبوك غداً
منطقة تبوك
 صحة الشمالية: الحالات 38 المعلنة في “الجديدة” لغير سعوديين ومخالطة لمصاب غير سعودي
منوعات
 القبض على مواطنَين تورطا بسرقة 15 مركبة بالرياض
أبرز المواد
 «هدف» يدعو الباحثين عن عمل للتسجيل في جلسة تدريبية «عن بعد» للخِدْمات المالية والمصرفية
أبرز المواد
 وزارة الشؤون البلدية والقروية تطلق خدمة الرخص الفورية لبناء المستودعات عبر منصة “بلدي”
أبرز المواد
 نادي أمانة الجوف التطوعي يستهدف توزيع 25 ألف كمامة قماشية ضمن حملة وقاية
أبرز المواد
 سجون تبوك تشارك في مبادرة ” نحن معكم”
أبرز المواد
 بلدية طبب الفرعية تواصل أعمال مكافحة التشوه البصري وترحل 10 طن من المخلفات
أبرز المواد
 “سكني” يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا في الخرج
أبرز المواد
 استاد القاهرة الدولي ينال لقب أفضل ملعب في العالم
أبرز المواد
وزارة الاتصالات تنفي إيقاف شركات الخدمات البريدية توصيل طلبات العملاء

وزارة الاتصالات تنفي إيقاف شركات الخدمات البريدية توصيل طلبات العملاء

أبرز المواد
إبطال مفعول لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان

إبطال مفعول لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان

منطقة جازان
” الجودة وقياس الأداء ” .. دورة تدريبية عن بُعد بجمعية العمل التطوعي بتبوك غداً

” الجودة وقياس الأداء ” .. دورة تدريبية عن بُعد بجمعية العمل التطوعي بتبوك غداً

منطقة تبوك
صحة الشمالية: الحالات 38 المعلنة في “الجديدة” لغير سعوديين ومخالطة لمصاب غير سعودي

صحة الشمالية: الحالات 38 المعلنة في “الجديدة” لغير سعوديين ومخالطة لمصاب غير سعودي

منوعات

وزارة الشؤون البلدية والقروية تطلق خدمة الرخص الفورية لبناء المستودعات عبر منصة “بلدي”

وزارة الشؤون البلدية والقروية تطلق خدمة الرخص الفورية لبناء المستودعات عبر منصة “بلدي”
http://almnatiq.net/?p=862227
المناطق_واس

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة “الرخص الفورية لبناء مستودع” عبر منصة “بلدي”, مشيرة إلى أن تفعيل هذه الخدمة يتم تدريجياً على عدة مراحل, حيث انطلقت على مستوى مدينة الرياض كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها مستقبلاً على بقية مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرصها على حوكمة وأتمتة الخدمات والإجراءات بهدف تقليص المدة الزمنية واختصار الإجراءات على المستفيدين والمستثمرين لاستخراج رخصة بناء المستودعات بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني.
وتهدف الخدمة إلى تمكين المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الدفاع المدني، من مباشرة عملها في المشاريع بشكل فوري، بالإضافة إلى تفعيل خيار “البحث على الخريطة” الذي يمكّن المستفيد من تحديد موقع أرض بناء المستودع، ومعرفة الخدمات التشغيلية المتاحة فيها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي.

روابط ذات صلة

وزارة الاتصالات تنفي إيقاف شركات الخدمات البريدية توصيل طلبات العملاء

وزارة الاتصالات تنفي إيقاف شركات الخدمات البريدية توصيل طلبات العملاء
القبض على مواطنَين تورطا بسرقة 15 مركبة بالرياض

القبض على مواطنَين تورطا بسرقة 15 مركبة بالرياض
«هدف» يدعو الباحثين عن عمل للتسجيل في جلسة تدريبية «عن بعد» للخِدْمات المالية والمصرفية

«هدف» يدعو الباحثين عن عمل للتسجيل في جلسة تدريبية «عن بعد» للخِدْمات المالية والمصرفية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*