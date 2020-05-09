احدث الأخبار

سجون تبوك تشارك في مبادرة ” نحن معكم”
أبرز المواد
 بلدية طبب الفرعية تواصل أعمال مكافحة التشوه البصري وترحل 10 طن من المخلفات
أبرز المواد
 “سكني” يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا في الخرج
أبرز المواد
 استاد القاهرة الدولي ينال لقب أفضل ملعب في العالم
أبرز المواد
 عاصفة انتقادات ضد عضوية توكل كرمان في مجلس حكماء “فيسبوك”
أبرز المواد
 جامعة المجمعة تبدأ بتصنيع نماذج أولية لأجهزة وقاية ضد الفيروسات وأجهزة تنفس صناعي
أبرز المواد
 الكاظمي: أوامر بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين العراقيين
أبرز المواد
 العقعق العسيري الطائر الوحيد في العالم الذي يتخذ المملكة موطنا له
أبرز المواد
 أمانة حائل أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي شيخ بني عطية 
أبرز المواد
 ﻿”إيجار” يطلق خدمات وحلولًا إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر
أبرز المواد
 مسالخ البلدية بالمدينة المنورة تستقبل 6666 رأساً من الأنعام
أبرز المواد
سجون تبوك تشارك في مبادرة ” نحن معكم”

سجون تبوك تشارك في مبادرة ” نحن معكم”

أبرز المواد
بلدية طبب الفرعية تواصل أعمال مكافحة التشوه البصري وترحل 10 طن من المخلفات

بلدية طبب الفرعية تواصل أعمال مكافحة التشوه البصري وترحل 10 طن من المخلفات

أبرز المواد
“سكني” يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا في الخرج

“سكني” يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا في الخرج

أبرز المواد
استاد القاهرة الدولي ينال لقب أفضل ملعب في العالم

استاد القاهرة الدولي ينال لقب أفضل ملعب في العالم

أبرز المواد

بلدية طبب الفرعية تواصل أعمال مكافحة التشوه البصري وترحل 10 طن من المخلفات

بلدية طبب الفرعية تواصل أعمال مكافحة التشوه البصري وترحل 10 طن من المخلفات
http://almnatiq.net/?p=862232
المناطق_عسير

تمكنت بلدية طبب التابعة لأمانة منطقة عسير من ترحيل نحو 10 طن من المخلفات خلال الايام الماضية .
وجاءت تلك الأعمال في إطار حملات مكافحة التشوه البصري.
و يأتي هذا الإجراء ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة على المتابعة في كافة المواقع وتنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لمعالجتها .
وتعمل البلدية على معالجة كافة عناصر التشوه البصري ، من خلال إزالة كافة المخلّفات ونظافة الساحات ونظافة المرافق العامة .
هذا و قد كثفت البلدية الأعمال اليومية لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام .

روابط ذات صلة

سجون تبوك تشارك في مبادرة ” نحن معكم”

سجون تبوك تشارك في مبادرة ” نحن معكم”
“سكني” يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا في الخرج

“سكني” يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا في الخرج
استاد القاهرة الدولي ينال لقب أفضل ملعب في العالم

استاد القاهرة الدولي ينال لقب أفضل ملعب في العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*