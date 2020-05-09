بلدية طبب الفرعية تواصل أعمال مكافحة التشوه البصري وترحل 10 طن من المخلفات

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تمكنت بلدية طبب التابعة لأمانة منطقة عسير من ترحيل نحو 10 طن من المخلفات خلال الايام الماضية .

وجاءت تلك الأعمال في إطار حملات مكافحة التشوه البصري.

و يأتي هذا الإجراء ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة على المتابعة في كافة المواقع وتنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لمعالجتها .

وتعمل البلدية على معالجة كافة عناصر التشوه البصري ، من خلال إزالة كافة المخلّفات ونظافة الساحات ونظافة المرافق العامة .

هذا و قد كثفت البلدية الأعمال اليومية لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام .