تمكنت بلدية طبب التابعة لأمانة منطقة عسير من ترحيل نحو 10 طن من المخلفات خلال الايام الماضية .
وجاءت تلك الأعمال في إطار حملات مكافحة التشوه البصري.
و يأتي هذا الإجراء ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة على المتابعة في كافة المواقع وتنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لمعالجتها .
وتعمل البلدية على معالجة كافة عناصر التشوه البصري ، من خلال إزالة كافة المخلّفات ونظافة الساحات ونظافة المرافق العامة .
هذا و قد كثفت البلدية الأعمال اليومية لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام .
بلدية طبب الفرعية تواصل أعمال مكافحة التشوه البصري وترحل 10 طن من المخلفات
تمكنت بلدية طبب التابعة لأمانة منطقة عسير من ترحيل نحو 10 طن من المخلفات خلال الايام الماضية .
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