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نادي أمانة الجوف التطوعي يستهدف توزيع 25 ألف كمامة قماشية ضمن حملة وقاية

نادي أمانة الجوف التطوعي يستهدف توزيع 25 ألف كمامة قماشية ضمن حملة وقاية
http://almnatiq.net/?p=862238
المناطق_الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف عبر نادي الأمانة التطوعي حملة توزيع الكمامات القماشية، وذلك ضمن حملة وقاية التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، وهي إحدى المبادرات التي تستهدف القاطنين الوافدين وجميع العاملين في الميدان كرجال الأمن والصحة والهلال الأحمر والمتطوعين والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان: إن حملة وقاية تأتي امتداداً لمبادرات سمو أمير منطقة الجوف للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال حث جميع العاملين في الميدان على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الوقائية التي تقدمها الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والممارسات الصحية، حيث نستهدف توزيع أكثر من 25000 كمام قماشي في مدن ومحافظات المنطقة قبل نهاية شهر رمضان.
وأكد أن الحملات والمبادرات الصحية لا تزال مستمرة من خلال نادي الأمانة التطوعي عبر نشر الوعي والحث على التباعد الاجتماعي وتطبيق جميع التدابير الوقائية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم وأن الأمانة تشحذ كل طاقاتها وتعمل على مدار الساعة للحد من انتشار هذا الفيروس، متمنياً للجميع السلامة بإذن الله.

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