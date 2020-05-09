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صحة الشمالية: الحالات 38 المعلنة في “الجديدة” لغير سعوديين ومخالطة لمصاب غير سعودي

صحة الشمالية: الحالات 38 المعلنة في “الجديدة” لغير سعوديين ومخالطة لمصاب غير سعودي

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صحة الشمالية: الحالات 38 المعلنة في “الجديدة” لغير سعوديين ومخالطة لمصاب غير سعودي

http://almnatiq.net/?p=862247

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية أن الحالات ( 38 ) المصابة بفيروس كورونا، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم في ( الجديدة ) كانت لغير سعوديين ومخالطة لحالة سابقة مؤكدة إصابتها بكورونا، والتي أعلنت عنها الصحة يوم الإثنين الماضي لمصاب غير سعودي في ( الجديدة ) وتم تسجيلها تحت مدينة عرعر.

وقالت صحة الشمالية عبر حسابها الرسمي على تويتر “نطمئن الجميع بأن وضعهم الصحي مستقر، وتحت الحجر الصحي وبأن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت بشكل تام وشامل للجميع وفق ضوابط صحية مشددة .

وأهابت بالجميع بضرورة التقيد التام بجميع الإجراءات الإحترازية التي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية إضافةً إلى البقاء بالمنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة المُلحة.

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